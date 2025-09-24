Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية النرويج: نشكر قطر ونحن ممتنون لكل جهودهم من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار بغزة

24-09-2025 | 16:27
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: دولة قطر وجمهورية مصر العربية مصممتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة
lebanon 24
25/09/2025 01:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية أستراليا: هجوم إسرائيل يعرض وقف إطلاق النار بغزة للخطر وينتهك سيادة قطر ويهدد بالتصعيد الإقليمي
lebanon 24
25/09/2025 01:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
خارجية قطر: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تضافر الجهود للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
lebanon 24
25/09/2025 01:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي وويتكوف تبادلا الرؤى بشأن جهود تأمين وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
25/09/2025 01:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
