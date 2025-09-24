Advertisement

أخبار عاجلة

نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ملتزمون باستقرار وأمن الضفة الغربية ونواصل الحوار من أجل ذلك

Lebanon 24
24-09-2025 | 17:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تدعم الخطوات التي تتخذها إسرائيل للحفاظ على أمنها
lebanon 24
25/09/2025 01:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي: ايران تعترض على أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنها ملتزمة بتعهداتها
lebanon 24
25/09/2025 01:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: واشنطن ستعمل على حرمان إيران من الأموال التي تواصل بها أنشطتها التدميرية
lebanon 24
25/09/2025 01:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: سنواصل ممارسة الضغط من أجل فرض عقوبات بما في ذلك الأميركية منها على روسيا
lebanon 24
25/09/2025 01:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:51 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:35 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:34 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:28 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:51 | 2025-09-24
18:35 | 2025-09-24
18:34 | 2025-09-24
18:28 | 2025-09-24
18:15 | 2025-09-24
18:13 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24