27
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
تايمز أوف إسرائيل عن تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي: الجندي القتيل كان يشرف على نقطة حراسة في معسكر عندما تعرض لنيران قناص
Lebanon 24
24-09-2025
|
23:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
25/09/2025 09:01:29
25/09/2025 09:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة في حادث عملياتي في معسكر وسط إسرائيل
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة في حادث عملياتي في معسكر وسط إسرائيل
25/09/2025 09:01:29
25/09/2025 09:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قسد: مسيرة تابعة للجيش السوري استهدفت نقطة عسكرية لقواتنا في دير حافر بريف حلب
Lebanon 24
قسد: مسيرة تابعة للجيش السوري استهدفت نقطة عسكرية لقواتنا في دير حافر بريف حلب
25/09/2025 09:01:29
25/09/2025 09:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء أولية عن حدث أمني يتعرض له الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة (شبكة القدس)
Lebanon 24
أنباء أولية عن حدث أمني يتعرض له الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة (شبكة القدس)
25/09/2025 09:01:29
25/09/2025 09:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول إيراني كبير: أميركا غير مستعدة للتفاوض بعكس تصريحات ويتكوف
Lebanon 24
مسؤول إيراني كبير: أميركا غير مستعدة للتفاوض بعكس تصريحات ويتكوف
01:58 | 2025-09-25
25/09/2025 01:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: ملتزمون بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل معها للتعامل مع تحديات المنطقة والعالم
Lebanon 24
روبيو: ملتزمون بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل معها للتعامل مع تحديات المنطقة والعالم
01:57 | 2025-09-25
25/09/2025 01:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: أعمال صيانة على جسر صفير وعند مستديرة الكولا
Lebanon 24
التحكم المروري: أعمال صيانة على جسر صفير وعند مستديرة الكولا
01:54 | 2025-09-25
25/09/2025 01:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل
Lebanon 24
الدفاع الروسية: إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل
01:52 | 2025-09-25
25/09/2025 01:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: نواصل دعم جهود لبنان لإعادة بناء الدولة وإيجاد السلام مع الجيران
Lebanon 24
براك: نواصل دعم جهود لبنان لإعادة بناء الدولة وإيجاد السلام مع الجيران
01:09 | 2025-09-25
25/09/2025 01:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
07:15 | 2025-09-24
24/09/2025 07:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
08:10 | 2025-09-24
24/09/2025 08:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
05:41 | 2025-09-24
24/09/2025 05:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
16:45 | 2025-09-24
24/09/2025 04:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
06:30 | 2025-09-24
24/09/2025 06:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:58 | 2025-09-25
مسؤول إيراني كبير: أميركا غير مستعدة للتفاوض بعكس تصريحات ويتكوف
01:57 | 2025-09-25
روبيو: ملتزمون بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل معها للتعامل مع تحديات المنطقة والعالم
01:54 | 2025-09-25
التحكم المروري: أعمال صيانة على جسر صفير وعند مستديرة الكولا
01:52 | 2025-09-25
الدفاع الروسية: إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل
01:09 | 2025-09-25
براك: نواصل دعم جهود لبنان لإعادة بناء الدولة وإيجاد السلام مع الجيران
01:08 | 2025-09-25
براك: نواصل دعم لبنان لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل ونزع سلاح حزب الله
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
25/09/2025 09:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
25/09/2025 09:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
25/09/2025 09:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24