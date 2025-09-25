27
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
7
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
أ ف ب: كوريا الجنوبية تقدر مخزون كوريا الشمالية من اليورانيوم عالي التخصيب بطنين
Lebanon 24
25-09-2025
|
00:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كوريا الشمالية تقول إنها ترفض المبادرات التصالحية من قبل كوريا الجنوبية
Lebanon 24
كوريا الشمالية تقول إنها ترفض المبادرات التصالحية من قبل كوريا الجنوبية
25/09/2025 08:59:18
25/09/2025 08:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تدعو الصين لدفع كوريا الشمالية نحو الحوار النووي
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تدعو الصين لدفع كوريا الشمالية نحو الحوار النووي
25/09/2025 08:59:18
25/09/2025 08:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: وقف البث الدعائي على الحدود مع كوريا الشمالية
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: وقف البث الدعائي على الحدود مع كوريا الشمالية
25/09/2025 08:59:18
25/09/2025 08:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية: لا نهتم بما تقوم به كوريا الجنوبية ولن نتحاور معها
Lebanon 24
كوريا الشمالية: لا نهتم بما تقوم به كوريا الجنوبية ولن نتحاور معها
25/09/2025 08:59:18
25/09/2025 08:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول إيراني كبير: أميركا غير مستعدة للتفاوض بعكس تصريحات ويتكوف
Lebanon 24
مسؤول إيراني كبير: أميركا غير مستعدة للتفاوض بعكس تصريحات ويتكوف
01:58 | 2025-09-25
25/09/2025 01:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: ملتزمون بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل معها للتعامل مع تحديات المنطقة والعالم
Lebanon 24
روبيو: ملتزمون بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل معها للتعامل مع تحديات المنطقة والعالم
01:57 | 2025-09-25
25/09/2025 01:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: أعمال صيانة على جسر صفير وعند مستديرة الكولا
Lebanon 24
التحكم المروري: أعمال صيانة على جسر صفير وعند مستديرة الكولا
01:54 | 2025-09-25
25/09/2025 01:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل
Lebanon 24
الدفاع الروسية: إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل
01:52 | 2025-09-25
25/09/2025 01:52:28
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: نواصل دعم جهود لبنان لإعادة بناء الدولة وإيجاد السلام مع الجيران
Lebanon 24
براك: نواصل دعم جهود لبنان لإعادة بناء الدولة وإيجاد السلام مع الجيران
01:09 | 2025-09-25
25/09/2025 01:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
07:15 | 2025-09-24
24/09/2025 07:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
08:10 | 2025-09-24
24/09/2025 08:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
05:41 | 2025-09-24
24/09/2025 05:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
16:45 | 2025-09-24
24/09/2025 04:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
06:30 | 2025-09-24
24/09/2025 06:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:58 | 2025-09-25
مسؤول إيراني كبير: أميركا غير مستعدة للتفاوض بعكس تصريحات ويتكوف
01:57 | 2025-09-25
روبيو: ملتزمون بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل معها للتعامل مع تحديات المنطقة والعالم
01:54 | 2025-09-25
التحكم المروري: أعمال صيانة على جسر صفير وعند مستديرة الكولا
01:52 | 2025-09-25
الدفاع الروسية: إسقاط 55 مسيرة أوكرانية خلال الليل
01:09 | 2025-09-25
براك: نواصل دعم جهود لبنان لإعادة بناء الدولة وإيجاد السلام مع الجيران
01:08 | 2025-09-25
براك: نواصل دعم لبنان لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل ونزع سلاح حزب الله
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
25/09/2025 08:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
25/09/2025 08:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
25/09/2025 08:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24