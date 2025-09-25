Advertisement

أخبار عاجلة

براك: نواصل دعم لبنان لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل ونزع سلاح حزب الله

Lebanon 24
25-09-2025 | 01:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله
lebanon 24
25/09/2025 09:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: إيران المشكلة الأساسية ونزع سلاح حزب الله مسألة وقت
lebanon 24
25/09/2025 09:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى: سنقوم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بعد اعتماد خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله
lebanon 24
25/09/2025 09:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور ليندسي غراهام: سنتحدث مع إسرائيل بشأن انسحابها من لبنان بعد أن تنزع الدولة سلاح حزب الله وهي لن تنظر إلى لبنان بشكل مختلف ما لم يتم نزعه
lebanon 24
25/09/2025 09:02:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:57 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:58 | 2025-09-25
01:57 | 2025-09-25
01:54 | 2025-09-25
01:52 | 2025-09-25
01:09 | 2025-09-25
00:27 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24