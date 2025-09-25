Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: شركة عسكرية روسية تلقت شحنات مسيّرات صينية الصنع عبر وسيط روسي

Lebanon 24
25-09-2025 | 04:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مصدر دبلوماسي: فرنسا تستدعي السفير الروسي بسبب اختراق طائرات مسيرة روسية للمجال الجوي البولندي
lebanon 24
25/09/2025 14:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الأوكرانية: ضربنا بمسيرات سفينة عسكرية روسية في البحر الأسود
lebanon 24
25/09/2025 14:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الجيش الأوكراني: قصفنا بالمسيرات مصفاة نفط روسية في منطقة فولغوغراد الليلة الماضية
lebanon 24
25/09/2025 14:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة العسكرية لكييف: 3 قتلى و12 جريحا جراء هجوم روسي بالصورايخ والمسيّرات على العاصمة الأوكرانية خلال الليل (رويترز)
lebanon 24
25/09/2025 14:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:42 | 2025-09-25
07:35 | 2025-09-25
06:44 | 2025-09-25
06:35 | 2025-09-25
06:34 | 2025-09-25
06:15 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24