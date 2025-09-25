Advertisement

القناة 15 الإسرائيلية: طائرة نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها لنيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله

Lebanon 24
25-09-2025 | 04:59
هيئة البث الإسرائيلية: فرنسا لم تمنع طائرة نتنياهو من دخول أجوائها وكان ذلك قراره الشخصي
lebanon 24
25/09/2025 14:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: سلاح الجو استهدف قبل قليل عنصرا من حزب الله في بعلبك شرقي لبنان
lebanon 24
25/09/2025 14:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: طائرة نتنياهو ستسلك مسارا أطول إلى نيويورك خشية منع دول أوروبية استخدام مجالها الجوي
lebanon 24
25/09/2025 14:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة مشاورات أمنية بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي
lebanon 24
25/09/2025 14:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
07:42 | 2025-09-25
07:35 | 2025-09-25
06:44 | 2025-09-25
06:35 | 2025-09-25
06:34 | 2025-09-25
06:15 | 2025-09-25
