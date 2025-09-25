Advertisement

أخبار عاجلة

كتلة الوفاء للمقاومة من مجلس النواب: من حقنا السؤال عن الضغوط الخارجية على القضاء والسياسيين للإفراج عن عملاء

Lebanon 24
25-09-2025 | 05:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس كتلة الوفاء للمقـاومة النائب محمد رعد لإذاعة النور: الحكومة ارتكبت خطيئة مشينة بحق البلد وبحق المقـاومة وأعتقد بأنه لا مجال لتصويب الأمور إلا بالعودة والتراجع عن هذه الخطيئة تراجعاً كاملاً
lebanon 24
25/09/2025 14:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة: وزراء الحزب بصدد المشاركة في جلسة مجلس الوزراء غدا لكن موقفنا قد يتغير في اللحظة الأخيرة
lebanon 24
25/09/2025 14:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كتلة "الوفاء للمقاومة" دعت الحكومة الى تطبيق ما التزمت به في بيانها الوزاري
lebanon 24
25/09/2025 14:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كتلة الوفاء للمقاومة: ندعو الحكومة اللبنانية إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه
lebanon 24
25/09/2025 14:44:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:42 | 2025-09-25
07:35 | 2025-09-25
06:44 | 2025-09-25
06:35 | 2025-09-25
06:34 | 2025-09-25
06:15 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24