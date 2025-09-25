27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
ترامب: قررت رفع العقوبات عن سوريا لأسمح لها بالتنفس
Lebanon 24
25-09-2025
|
12:05
photos
0
