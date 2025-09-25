Advertisement

وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن: مصدر عسكري بوزارة الدفاع يؤكد عدم صحة ادعاء العدو الاسرائيلي استهداف مركز القيادة والسيطرة بالوزارة

25-09-2025 | 12:36
