Advertisement

أخبار عاجلة

النائب علي حسن خليل للـ"أم تي في": لسنا في وارد لا 5 أيار ولا 7 ايار وحريصون على السلم الاهلي في البلاد

Lebanon 24
25-09-2025 | 14:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: لا 7 أيار من جديد ولا من يحزنون ولا من يطوقون لا السراي ولا غيرها ولا حرب أهلية ولا أحد يريدها
lebanon 24
26/09/2025 00:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
شري: نحن حريصون على السلم الأهلي لكن يجب على حكومة نواف سلام الاستدراك
lebanon 24
26/09/2025 00:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رعد: حريصون على السلم الاهلي لكن بعد هذا القرار في ضوء تصرفات الحكومة لا ندري ما هي الضمانة للسلم الأهلي
lebanon 24
26/09/2025 00:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد "شيعي" عشية جلس الحكومة واستحضار لـ"ذكرى 5 أيار"
lebanon 24
26/09/2025 00:06:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:54 | 2025-09-25
16:52 | 2025-09-25
16:44 | 2025-09-25
16:31 | 2025-09-25
16:28 | 2025-09-25
16:20 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24