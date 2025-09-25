Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ندعم إجراء انتخابات وتوحيد المؤسسات

Lebanon 24
25-09-2025 | 15:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمين مجلس التعاون الخليجي: نتضامن مع قطر وندعم أي إجراء تتخذه
lebanon 24
26/09/2025 00:07:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الرئاسة الليبي: عدوان إسرائيل على قطر هو اعتداء على العرب
lebanon 24
26/09/2025 00:07:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: يجب تنظيم انتخابات ديمقراطية وإجراء إصلاحات شاملة في فلسطين
lebanon 24
26/09/2025 00:07:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسًا لولاية ثالثة.. المجلس الأعلى الليبي يعيد انتخاب محمد تكالة
lebanon 24
26/09/2025 00:07:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:54 | 2025-09-25
16:52 | 2025-09-25
16:44 | 2025-09-25
16:31 | 2025-09-25
16:28 | 2025-09-25
16:20 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24