Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب يُوقّع أمراً تنفيذياً بشأن تطبيق "تيك توك" ويقول إنّ الاستحواذ عليه "كان ضروريا"

Lebanon 24
25-09-2025 | 16:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإطلاق برنامج "الإقامة الذهبية" مقابل استثمارات بملايين الدولارات
lebanon 24
26/09/2025 00:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتطبيق تعريفات جمركية إضافية بنسبة 40٪ على البرازيل
lebanon 24
26/09/2025 00:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن البيت الأبيض: ترامب وقّع أمراً تنفيذيًّا يتعلق بتعديل نطاق الرسوم الجمركية المضادة
lebanon 24
26/09/2025 00:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
صفقة خاصة بتطبيق "تيك توك" بين أميركا والصين
lebanon 24
26/09/2025 00:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:54 | 2025-09-25
16:52 | 2025-09-25
16:44 | 2025-09-25
16:28 | 2025-09-25
16:20 | 2025-09-25
16:14 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24