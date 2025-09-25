26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس وزراء السودان: نواجه تحديات عديدة تهدد الاستقرار في البلاد
Lebanon 24
25-09-2025
|
17:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: نواجه تحديات كثيرة من إيران وأذرعها
Lebanon 24
نتنياهو: نواجه تحديات كثيرة من إيران وأذرعها
26/09/2025 03:02:04
26/09/2025 03:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
موسى: بهذه الحالة نواجه التحديات
Lebanon 24
موسى: بهذه الحالة نواجه التحديات
26/09/2025 03:02:04
26/09/2025 03:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية السودان: الحكومة حريصة على تحقيق السلام في البلاد
Lebanon 24
وزير خارجية السودان: الحكومة حريصة على تحقيق السلام في البلاد
26/09/2025 03:02:04
26/09/2025 03:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاد 2025: صعود آسيا وتحديات تهدد مستقبل الجميع
Lebanon 24
اقتصاد 2025: صعود آسيا وتحديات تهدد مستقبل الجميع
26/09/2025 03:02:04
26/09/2025 03:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزارة الدفاع السورية لوكالة "سانا": اشتباك مسلّح على الحدود مع لبنان عقب رصد مجموعة من المهرّبين بحوزتهم مواد مخدّرة
Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية لوكالة "سانا": اشتباك مسلّح على الحدود مع لبنان عقب رصد مجموعة من المهرّبين بحوزتهم مواد مخدّرة
19:31 | 2025-09-25
25/09/2025 07:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام أميركي: اتهام مدير مكتب FBI السابق جيمس كومي بارتكاب جرائم خطيرة
Lebanon 24
إعلام أميركي: اتهام مدير مكتب FBI السابق جيمس كومي بارتكاب جرائم خطيرة
19:27 | 2025-09-25
25/09/2025 07:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر في بيت لحم
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر في بيت لحم
19:26 | 2025-09-25
25/09/2025 07:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة حجة شرق مدينة قلقيلية
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة حجة شرق مدينة قلقيلية
19:24 | 2025-09-25
25/09/2025 07:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس شركة "مايكروسوفت": أبلغنا وزارة الدفاع الإسرائيلية بوقف وتعطيل اشتراكات وخدمات محددة تخصها
Lebanon 24
رئيس شركة "مايكروسوفت": أبلغنا وزارة الدفاع الإسرائيلية بوقف وتعطيل اشتراكات وخدمات محددة تخصها
18:57 | 2025-09-25
25/09/2025 06:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
00:41 | 2025-09-25
25/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:31 | 2025-09-25
وزارة الدفاع السورية لوكالة "سانا": اشتباك مسلّح على الحدود مع لبنان عقب رصد مجموعة من المهرّبين بحوزتهم مواد مخدّرة
19:27 | 2025-09-25
إعلام أميركي: اتهام مدير مكتب FBI السابق جيمس كومي بارتكاب جرائم خطيرة
19:26 | 2025-09-25
قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر في بيت لحم
19:24 | 2025-09-25
قوات الاحتلال تقتحم بلدة حجة شرق مدينة قلقيلية
18:57 | 2025-09-25
رئيس شركة "مايكروسوفت": أبلغنا وزارة الدفاع الإسرائيلية بوقف وتعطيل اشتراكات وخدمات محددة تخصها
18:53 | 2025-09-25
رئيس شركة "مايكروسوفت": بيانات المكالمات حصلت عليها إسرائيل من خلال مراقبة واسعة للمدنيين في غزة والضفة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 03:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 03:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 03:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24