Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: أؤيد رؤية ترامب للسلام العالمي والحل القائم على دولتين هو الصيغة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام والوضع الحالي غير قابل للاستمرار

Lebanon 24
26-09-2025 | 05:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: حل الدولتين هو الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
26/09/2025 14:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الكندية: حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتحقيق من أجل تحقيق السلام
lebanon 24
26/09/2025 14:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس فنلندا: الضمانات الأمنية القوية والموثوقة لأوكرانيا عنصر أساسي لتحقيق سلام مستدام
lebanon 24
26/09/2025 14:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أيرلندا: الحل الوحيد القابل للتطبيق لإسرائيل والفلسطينيين هو حل الدولتين
lebanon 24
26/09/2025 14:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:06 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:08 | 2025-09-26
07:06 | 2025-09-26
07:05 | 2025-09-26
06:52 | 2025-09-26
06:51 | 2025-09-26
06:49 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24