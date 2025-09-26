رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد لقاء رئيس الحكومة نواف سلام: نحن مع الدولة لأخذ قرارات مهمة لاستعادة سلطتها وسيادتها وما يهمنا القرارات المتخذة من قبل الدولة بما فيها حصر السلاح ووضع الجميع تحت سقف القانون

