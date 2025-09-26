الجميّل بعد لقائه الرئيس سلام لـ "الجديد": نقف إلى جانب رئيس الحكومة في قراراته وما حصل أمس هو الخطر الحقيقي بالمخالفة والمسؤولية تقع على عاتق الحزب المخالف

Lebanon 24