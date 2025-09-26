Advertisement

أخبار عاجلة

وزير العمل محمد حيدر لـ "الجديد": سنشارك في الجلسة التشاورية في السرايا الحكومية ومنفتحون على النقاش والتشاور في كل القضايا لأن الحوار هو أساس كل شيء

Lebanon 24
26-09-2025 | 07:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العمل محمد حيدر لـ"المنار": أي خيار يتخذ بغياب الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي ولا يمكن الحديث عن خطوات لاحقة قبل انتهاء الجلسة
lebanon 24
26/09/2025 16:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير العمل محمد حيدر إلى بعبدا للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء (mtv)
lebanon 24
26/09/2025 16:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" والضغوطات الخارجية: واقعيّة وحذر ولقاءات تشاورية مع عون وبري
lebanon 24
26/09/2025 16:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل محمد حيدر: خرجنا من الجلسة لعدم موافقتنا على اقرار اهداف الورقة الاميركية اليوم بل طلبنا تأجيل دراستها (الجديد)
lebanon 24
26/09/2025 16:11:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:10 | 2025-09-26
09:06 | 2025-09-26
08:44 | 2025-09-26
08:31 | 2025-09-26
08:31 | 2025-09-26
08:05 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24