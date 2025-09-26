28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نتنياهو: قضينا على حسن نصرالله في لبنان وعلى نظام الأسد في سوريا
Lebanon 24
26-09-2025
|
09:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: مقتل حسن نصرالله عجّل بسقوط نظام الأسد في سوريا لأن الأسد لم يكن له جيش يدافع عنه
Lebanon 24
نتنياهو: مقتل حسن نصرالله عجّل بسقوط نظام الأسد في سوريا لأن الأسد لم يكن له جيش يدافع عنه
26/09/2025 18:02:02
26/09/2025 18:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: نظام سوريا الأسد استنزف قدرات لبنان الاقتصادية
Lebanon 24
جعجع: نظام سوريا الأسد استنزف قدرات لبنان الاقتصادية
26/09/2025 18:02:02
26/09/2025 18:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: وجهنا ضرباتٍ قاصمة لحماس وحزب الله والحوثيين وأسقطنا نظام الأسد
Lebanon 24
نتنياهو: وجهنا ضرباتٍ قاصمة لحماس وحزب الله والحوثيين وأسقطنا نظام الأسد
26/09/2025 18:02:02
26/09/2025 18:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من رموز نظام الأسد... توقيف راتب فهد الحسين
Lebanon 24
من رموز نظام الأسد... توقيف راتب فهد الحسين
26/09/2025 18:02:02
26/09/2025 18:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ألغى إحاطة مع الصحفيين الإسرائيليين المرافقين له وقرر تنظيمها لما بعد لقاء ترامب
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ألغى إحاطة مع الصحفيين الإسرائيليين المرافقين له وقرر تنظيمها لما بعد لقاء ترامب
10:40 | 2025-09-26
26/09/2025 10:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن
Lebanon 24
ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن
10:12 | 2025-09-26
26/09/2025 10:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر: إيران تقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر: إيران تقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية
09:56 | 2025-09-26
26/09/2025 09:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: بدأنا مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة وأنا أؤمن بإمكانية إبرام اتفاق يحفظ سيادة سوريا وأمن إسرائيل
Lebanon 24
نتنياهو: بدأنا مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة وأنا أؤمن بإمكانية إبرام اتفاق يحفظ سيادة سوريا وأمن إسرائيل
09:48 | 2025-09-26
26/09/2025 09:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: السلام بين لبنان وإسرائيل بات ممكناً وأثني على جهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وأدعوها إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
Lebanon 24
نتنياهو: السلام بين لبنان وإسرائيل بات ممكناً وأثني على جهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وأدعوها إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
09:44 | 2025-09-26
26/09/2025 09:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-26
26/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:40 | 2025-09-26
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ألغى إحاطة مع الصحفيين الإسرائيليين المرافقين له وقرر تنظيمها لما بعد لقاء ترامب
10:12 | 2025-09-26
ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن
09:56 | 2025-09-26
"رويترز" عن مصادر: إيران تقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية
09:48 | 2025-09-26
نتنياهو: بدأنا مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة وأنا أؤمن بإمكانية إبرام اتفاق يحفظ سيادة سوريا وأمن إسرائيل
09:44 | 2025-09-26
نتنياهو: السلام بين لبنان وإسرائيل بات ممكناً وأثني على جهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وأدعوها إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
09:43 | 2025-09-26
نتنياهو: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام استهداف الدروز
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 18:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 18:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 18:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24