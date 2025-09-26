26
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جنوبي إسرائيل بعد تسلل مسيّرة إلى المنطقة
Lebanon 24
26-09-2025
|
11:12
photos
0
صفارات الإنذار تدوي في إيلات بعد تسلّل مسيّرة
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في إيلات بعد تسلّل مسيّرة
26/09/2025 19:46:55
26/09/2025 19:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي قرب مطار رامون شمالي إيلات خشية تسلل مسيّرة
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي قرب مطار رامون شمالي إيلات خشية تسلل مسيّرة
26/09/2025 19:46:55
26/09/2025 19:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تفعيل الإنذارات بعد رصد إطلاق مسيّرة من اليمن باتجاه منطقة بار أورا جنوبي إسرائيل
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تفعيل الإنذارات بعد رصد إطلاق مسيّرة من اليمن باتجاه منطقة بار أورا جنوبي إسرائيل
26/09/2025 19:46:55
26/09/2025 19:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في إيلات كان بسبب تشخيص خاطئ
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في إيلات كان بسبب تشخيص خاطئ
26/09/2025 19:46:55
26/09/2025 19:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في جرود الفرزل وفرق الإطفاء توجّهت إلى المكان لإخماده
Lebanon 24
حريق في جرود الفرزل وفرق الإطفاء توجّهت إلى المكان لإخماده
12:39 | 2025-09-26
26/09/2025 12:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الكورنيش البحري المنارة الروشة
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الكورنيش البحري المنارة الروشة
12:39 | 2025-09-26
26/09/2025 12:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: حديث نتنياهو عن احتماء عناصرنا بالمدنيين غير صحيح
Lebanon 24
حماس: حديث نتنياهو عن احتماء عناصرنا بالمدنيين غير صحيح
12:25 | 2025-09-26
26/09/2025 12:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: تكرار نتنياهو دعايته السوداء وأكاذيبه حول أحداث 7 تشرين الأول ما هو إلا هروب إلى الوراء بعد تهاوي هذه الدعاية المضللة أمام الرأي العام العالمي
Lebanon 24
حماس: تكرار نتنياهو دعايته السوداء وأكاذيبه حول أحداث 7 تشرين الأول ما هو إلا هروب إلى الوراء بعد تهاوي هذه الدعاية المضللة أمام الرأي العام العالمي
12:22 | 2025-09-26
26/09/2025 12:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: أكاذيب نتنياهو وإنكاره لجرائم الإبادة والتهجير القسري والتجويع الممنهج التي ارتكبها هو وجيشه الفاشي بحق أهلنا في غزة لن تغير من الحقائق التي وثقتها التقارير الأممية
Lebanon 24
حماس: أكاذيب نتنياهو وإنكاره لجرائم الإبادة والتهجير القسري والتجويع الممنهج التي ارتكبها هو وجيشه الفاشي بحق أهلنا في غزة لن تغير من الحقائق التي وثقتها التقارير الأممية
12:21 | 2025-09-26
26/09/2025 12:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-26
26/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
14:00 | 2025-09-25
25/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
12:39 | 2025-09-26
حريق في جرود الفرزل وفرق الإطفاء توجّهت إلى المكان لإخماده
12:39 | 2025-09-26
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الكورنيش البحري المنارة الروشة
12:25 | 2025-09-26
حماس: حديث نتنياهو عن احتماء عناصرنا بالمدنيين غير صحيح
12:22 | 2025-09-26
حماس: تكرار نتنياهو دعايته السوداء وأكاذيبه حول أحداث 7 تشرين الأول ما هو إلا هروب إلى الوراء بعد تهاوي هذه الدعاية المضللة أمام الرأي العام العالمي
12:21 | 2025-09-26
حماس: أكاذيب نتنياهو وإنكاره لجرائم الإبادة والتهجير القسري والتجويع الممنهج التي ارتكبها هو وجيشه الفاشي بحق أهلنا في غزة لن تغير من الحقائق التي وثقتها التقارير الأممية
12:17 | 2025-09-26
حماس: نتنياهو وحده المسؤول عن تعطيل الوصول إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح أسراه بإصراره على استمرار العدوان
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 19:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 19:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 19:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
