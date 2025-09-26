27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
الرئاسة التركية: أردوغان يؤكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضرورة وضع حد لحكومة نتنياهو
26-09-2025
|
11:58
