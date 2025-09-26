حماس: أكاذيب نتنياهو وإنكاره لجرائم الإبادة والتهجير القسري والتجويع الممنهج التي ارتكبها هو وجيشه الفاشي بحق أهلنا في غزة لن تغير من الحقائق التي وثقتها التقارير الأممية

Lebanon 24