حماس: تكرار نتنياهو دعايته السوداء وأكاذيبه حول أحداث 7 تشرين الأول ما هو إلا هروب إلى الوراء بعد تهاوي هذه الدعاية المضللة أمام الرأي العام العالمي

Lebanon 24