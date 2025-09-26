القناة 13 عن مسؤولين أميركيين وإسرائيلين: مقربون من نتنياهو منشغلون حاليا في بلورة شروط إنهاء الحرب التي ستقدم لإدارة ترمب وإسرائيل ستضطر للتنازل في قضايا معينة

