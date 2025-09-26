Advertisement

أخبار عاجلة

المبعوث الفرنسي لدى الأمم المتحدة: إيران لم تقدم مبادرات محددة وفضلت تأجيل كل شيء

Lebanon 24
26-09-2025 | 15:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة: إيران لم تنفذ التزاماتها بموجب اتفاق 2015 وصعدت برنامجها النووي
lebanon 24
27/09/2025 01:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر دبلوماسي فرنسي: في حال عدم إحراز تقدم بحلول نهاية يوم 27 أيلول ستتم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
lebanon 24
27/09/2025 01:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة وطاقمها الديبلوماسي
lebanon 24
27/09/2025 01:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: اليوم سيُذكر باعتباره يوم العزلة الدولية النهائية لحماس ولأول مرة بمبادرة من فرنسا ستدين الأمم المتحدة حماس
lebanon 24
27/09/2025 01:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:27 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:25 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:08 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:52 | 2025-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:27 | 2025-09-26
18:25 | 2025-09-26
18:22 | 2025-09-26
18:08 | 2025-09-26
17:52 | 2025-09-26
17:51 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24