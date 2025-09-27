Advertisement

لاريجاني: الإتجاه الذي نعتمده هو أن يقوم المسؤولون اللبنانيون بالوصول إلى حل للمسائل الداخلية بالتعاون بينهم والشعب اللبناني هو الذي يجب أن يقرر

Lebanon 24
27-09-2025 | 06:07
مواضيع ذات صلة
لاريجاني: لم نأتِ بخطة محددة إلى لبنان بل الأميركيون هم الذين قدموا ورقة والشعب اللبناني هو سيّد قراره وهو الذي يتّخذ قراره ولا تدخل لنا بشؤونكم الداخلية
lebanon 24
27/09/2025 20:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى بعد لقاء عون: القرار اللبناني يجب أن يكون بيد الشعب اللبناني
lebanon 24
27/09/2025 20:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقسام لبناني عشية زيارة لاريجاني و"حزب الله" بصدد تنظيم استقبال شعبي له
lebanon 24
27/09/2025 20:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية للبنان لكننا في جميع الظروف نقف إلى جانبهم والقرار بيد الشعب اللبناني
lebanon 24
27/09/2025 20:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
