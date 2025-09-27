Advertisement

رئيس الوزراء الكندي: سياسة نتنياهو هي أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية وهو ما لا نقبله بل ندعم حل دولتين تعيشان بسلام

27-09-2025 | 07:00
