قاسم: على الحكومة أن تفتح موازنة للإعمار ويجب عليها أن تضع بند السيادة الوطنية على رأس جداول أعمالها ولا سيادة ما دامت إسرائيل تعتدي علينا وتحتل أي شبر من أراضينا

Lebanon 24