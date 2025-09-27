Advertisement

قاسم: تحية إلى العراق واليمن وإيران وكل هذه الأمة العظيمة التي كانت سندا لنا

Lebanon 24
27-09-2025 | 11:12
قاسم: الهدف أصبح فلسطين ولبنان والأردن ومصر وسوريا والعراق والسعودية واليمن وإيران
قاسم: المقاومة كانت سندًا للجيش خلال معركة فجر الجرود رغم الضغوط الأميركية وأصرينا على خوض المعركة وحصل التنسيق بين حزب الله والجيش الذي كان قائده العماد جوزاف عون آنذاك
قاسم: تحية إلى لبنان العزيز وكل المقاومة في لبنان وعلى رأسها الإمام المغيب موسى الصدر والتحية موصولة إلى الرئيس بري
قاسم: شكرًا لإيران التي دعمتنا بالمال والسلاح والمواقف السياسية وقدمت الشهداء
