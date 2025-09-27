Advertisement

قاسم لأهالي المقاومة: أنتم أبناء السيد حسن وأبناء العزة والشرف وأبناء من أعطى روحه قربة لله تعالى فمن يراكم وأنتم تحتفلون أو تجتمعون يشعر أنه أمام شعلة نور هي "المقاومة" ومعا سننتصر

27-09-2025 | 11:17
قاسم: المقاومة هي الشرف والعزة وهي تعطي الشهادة ولا تنتظرها من أحد
قاسم: حقق انتصار تموز ردعًا لاسرائيل لمدة 17 عامًا خشية من المقاومة وأهلها
قاسم: المقاومة هي وطنية وشرف وعزة صمود وهذه المقاومة هي حالة معاكسة تماما للذل والخضوع وقبول الاملاءات الأجنية
قاسم: إنجازات المقاومة مشرّفة ويجب أن نسأل الذين لم يقاوموا أين أنتم من العدوان والسيادة
