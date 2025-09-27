Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية السعودي: نرحب بالعدد المتزايد من الدول التي تعترف بدولة فلسطين

Lebanon 24
27-09-2025 | 16:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البلجيكي: ننضمّ إلى الدول التي تعترف بدولة فلسطين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
lebanon 24
28/09/2025 03:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية نيوزيلندا يقول إن بلاده لن تعترف بدولة فلسطين حالياً
lebanon 24
28/09/2025 03:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء... إليكم الدول التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين
lebanon 24
28/09/2025 03:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود ومازلنا نعترف ونحث كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى فعل ذلك
lebanon 24
28/09/2025 03:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:03 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2025-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:03 | 2025-09-27
16:21 | 2025-09-27
16:20 | 2025-09-27
16:20 | 2025-09-27
16:06 | 2025-09-27
16:03 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24