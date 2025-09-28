Advertisement

حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة

Lebanon 24
28-09-2025 | 03:56
القناة ١٢ الإسرائيلية: جهات تدير المفاوضات أعربت عن تحفظها على محاولة الاغتيال في #الدوحة
lebanon 24
28/09/2025 14:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حمدان: محاولة اغتيال وفد حماس بالدوحة إطلاق نار مباشر على ورقة الرئيس ترامب
lebanon 24
28/09/2025 14:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير إلى فشل محاولة اغتيال قادة حماس في الدوحة
lebanon 24
28/09/2025 14:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: ننتظر الرد الإسرائيلي بعد موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار
lebanon 24
28/09/2025 14:19:23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
07:10 | 2025-09-28
07:00 | 2025-09-28
06:55 | 2025-09-28
06:32 | 2025-09-28
06:31 | 2025-09-28
06:14 | 2025-09-28
