التلفزيون السوري: مقتل شخص في بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي إثر غارة من طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي

28-09-2025 | 05:00
مصادر محلية سورية: إنزال جوي يعتقد أنه من التحالف الدولي في قرية الجريجسة بريف حماة الجنوبي أسفر عن مقتل شخص كان سجينا سابقا بسجن رومية في لبنان
التلفزيون السوري: قتيلان و4 جرحى الحصيلة الأولية لانفجار إدلب
قناة الإخبارية السورية: مقتل 6 جنود سوريين في غارة إسرائيلية على ريف دمشق
وزارة الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في منطقة حارم بريف محافظة إدلب
