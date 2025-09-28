Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الأردني: مقتل شخصين أثناء محاولة مركبة اختراق حاجز عسكري ضمن المنطقة العسكرية الشمالية

Lebanon 24
28-09-2025 | 11:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجهة في المنطقة العسكرية الشرقية
lebanon 24
29/09/2025 00:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني يُحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات في المنطقة العسكرية الشرقية
lebanon 24
29/09/2025 00:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تفرض طوقا على مدينة طولكرم بالضفة بعد تعرض مركبة عسكرية لانفجار عبوة ناسفة
lebanon 24
29/09/2025 00:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر أمني: رصدنا محاولة إطلاق صواريخ وتثبيت عبوات ناسفة على مركبات عسكرية بالضفة
lebanon 24
29/09/2025 00:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:01 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:45 | 2025-09-28
16:37 | 2025-09-28
16:25 | 2025-09-28
16:09 | 2025-09-28
16:01 | 2025-09-28
15:56 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24