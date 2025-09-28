Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": غارة اسرائيلية على منطقة حومين الفوقا في اقليم التفاح

Lebanon 24
28-09-2025 | 11:36
