القناة 12 عن مصادر دبلوماسية: مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة غزة لن تكون فورية وإنما بعد إجراء إصلاحات لإقصاء التطرف

Lebanon 24
28-09-2025 | 13:09
القناة 12 الإسرائيلية عن السفير الأمريكي مايك هاكابي: خنق السلطة الفلسطينية ماليا سيؤدي لانهيارها وإلى تصعيد
lebanon 24
29/09/2025 00:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية وإدارته من اختصاص السلطة الفلسطينية
lebanon 24
29/09/2025 00:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: إدارة ترمب تحاول ثني رئيس السلطة الفلسطينية عن إعلان الدولة بخطابه في الجمعية العامة
lebanon 24
29/09/2025 00:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: ندعو لحلول دبلوماسية وقانونية تضمن مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة
lebanon 24
29/09/2025 00:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:01 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
16:45 | 2025-09-28
16:37 | 2025-09-28
16:25 | 2025-09-28
16:09 | 2025-09-28
16:01 | 2025-09-28
15:56 | 2025-09-28
