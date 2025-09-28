26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: آمل أن نتوصل إلى اتفاق بشأن غزة خلال لقائي نتنياهو والإعلان عنه غدا أو بعد غد
Lebanon 24
28-09-2025
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب للقناة 13 الإسرائيلية: آمل الحصول على ضوء أخضر من نتنياهو غدا لإطلاق صفقة إنهاء الحرب
Lebanon 24
ترامب للقناة 13 الإسرائيلية: آمل الحصول على ضوء أخضر من نتنياهو غدا لإطلاق صفقة إنهاء الحرب
29/09/2025 00:04:51
29/09/2025 00:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الكابينت يبحث في اجتماعه غدا اتخاذ قرار بشأن احتلال قطاع غزة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الكابينت يبحث في اجتماعه غدا اتخاذ قرار بشأن احتلال قطاع غزة
29/09/2025 00:04:51
29/09/2025 00:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزير خارجية ألمانيا يدعو من إسرائيل وقبيل لقائه نتنياهو اليوم للاعتراف بدولة فلسطينية
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزير خارجية ألمانيا يدعو من إسرائيل وقبيل لقائه نتنياهو اليوم للاعتراف بدولة فلسطينية
29/09/2025 00:04:51
29/09/2025 00:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة ١٣ الإسرائيلية: نتنياهو يلتقي ويتكوف بعد قليل عشية اللقاء مع ترامب
Lebanon 24
القناة ١٣ الإسرائيلية: نتنياهو يلتقي ويتكوف بعد قليل عشية اللقاء مع ترامب
29/09/2025 00:04:51
29/09/2025 00:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مندوب روسيا للمنظمات الدولية: روسيا لديها جميع الأسباب للاعتقاد بأن إعادة فرض العقوبات على إيران لاغية وباطلة
Lebanon 24
مندوب روسيا للمنظمات الدولية: روسيا لديها جميع الأسباب للاعتقاد بأن إعادة فرض العقوبات على إيران لاغية وباطلة
16:45 | 2025-09-28
28/09/2025 04:45:31
Lebanon 24
Lebanon 24
البث الإسرائيلية عن مصادر : لا يبدو أن حماس ستوافق على عرض ترامب
Lebanon 24
البث الإسرائيلية عن مصادر : لا يبدو أن حماس ستوافق على عرض ترامب
16:37 | 2025-09-28
28/09/2025 04:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نتائج أولية: فوز الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي بالانتخابات في مولدوفا
Lebanon 24
نتائج أولية: فوز الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي بالانتخابات في مولدوفا
16:25 | 2025-09-28
28/09/2025 04:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية: وفاة زوجة المرجع الديني السيد علي السيستاني
Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية: وفاة زوجة المرجع الديني السيد علي السيستاني
16:09 | 2025-09-28
28/09/2025 04:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في كتيبة المظليين متأثرا بإصابته عند مفترق جيت شمال الضفة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في كتيبة المظليين متأثرا بإصابته عند مفترق جيت شمال الضفة
16:01 | 2025-09-28
28/09/2025 04:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
06:02 | 2025-09-28
28/09/2025 06:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:45 | 2025-09-28
مندوب روسيا للمنظمات الدولية: روسيا لديها جميع الأسباب للاعتقاد بأن إعادة فرض العقوبات على إيران لاغية وباطلة
16:37 | 2025-09-28
البث الإسرائيلية عن مصادر : لا يبدو أن حماس ستوافق على عرض ترامب
16:25 | 2025-09-28
نتائج أولية: فوز الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي بالانتخابات في مولدوفا
16:09 | 2025-09-28
وكالة الأنباء العراقية: وفاة زوجة المرجع الديني السيد علي السيستاني
16:01 | 2025-09-28
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في كتيبة المظليين متأثرا بإصابته عند مفترق جيت شمال الضفة
15:56 | 2025-09-28
وزير خارجية إيران: أعربنا مرارا عن استعدادنا للدبلوماسية لكننا سنواصل الدفاع بحزم عن حقوقنا ومصالحنا
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 00:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 00:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 00:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24