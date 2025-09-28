Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: تلقيت ردا جيدا للغاية من إسرائيل والقادة العرب بشأن مقترح خطة السلام في غزة (رويترز)

Lebanon 24
28-09-2025 | 14:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: هناك دفعة دبلوماسية جادة للغاية بشأن قطاع غزة
lebanon 24
29/09/2025 00:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك صدر عن الخارجية المصرية بشأن لقاء قادة دول عربية وإسلامية مع ترامب: القادة أكدوا ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة ووضع الترتيبات الأمنية
lebanon 24
29/09/2025 00:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الرئيس الأوكراني: نثمن وندعم بالكامل البيان المشترك لقادة أوربا بشأن السلام في أوكرانيا
lebanon 24
29/09/2025 00:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: حققنا تقدما جيدا للغاية في التفاصيل الفنية مع الصين
lebanon 24
29/09/2025 00:05:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:01 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:45 | 2025-09-28
16:37 | 2025-09-28
16:25 | 2025-09-28
16:09 | 2025-09-28
16:01 | 2025-09-28
15:56 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24