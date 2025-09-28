Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية إيران: محاولة إعادة إحياء قرارات مجلس الأمن ضدنا تضعف مكانة المجلس وتشوه نظام عدم الإنتشار النووي

Lebanon 24
28-09-2025 | 15:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إيران: أي جهود تبذلها الدول الأوروبية الثلاث لإحياء قرارات مجلس الأمن التي أُنهيت بموجب القرار 2231 باطلة وغير فعالة
lebanon 24
29/09/2025 00:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24
خارجية إيران: الوزير عراقجي بحث مع نظيره الفرنسي مبادرات منع إعادة فرض قرارات مجلس الأمن على طهران
lebanon 24
29/09/2025 00:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الصومالي بمجلس الأمن: عدم تحرك مجلس الأمن لمواجهة العدوان الإسرائيلي يجعل القانون الدولي مجرد اقتراح
lebanon 24
29/09/2025 00:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الصين بمجلس الأمن: قرار إعادة فرض العقوبات على إيران سيكون متسرعا
lebanon 24
29/09/2025 00:03:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:01 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:45 | 2025-09-28
16:37 | 2025-09-28
16:25 | 2025-09-28
16:09 | 2025-09-28
16:01 | 2025-09-28
15:56 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24