وزير خارجية إيران: أعربنا مرارا عن استعدادنا للدبلوماسية لكننا سنواصل الدفاع بحزم عن حقوقنا ومصالحنا

Lebanon 24
28-09-2025 | 15:56
وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني
lebanon 24
29/09/2025 00:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: أكدت في اتصال مع وزراء خارجية الترويكا الأوربية استعداد طهران لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني
lebanon 24
29/09/2025 00:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: السبيل الوحيد للحل هو الدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل وضمان المصالح المشتركة
lebanon 24
29/09/2025 00:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سنواصل العمل بلا كلل وبحزم وبمختلف الطرق لإعادة جميع مختطفينا الأحياء والأموات
lebanon 24
29/09/2025 00:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
