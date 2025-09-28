Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في كتيبة المظليين متأثرا بإصابته عند مفترق جيت شمال الضفة

Lebanon 24
28-09-2025 | 16:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تلقينا بلاغا عن وقوع هجوم عند مفترق جيت شمال الضفة والحدث قيد الفحص
lebanon 24
29/09/2025 00:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء الناحل في معارك شمال قطاع غزة
lebanon 24
29/09/2025 00:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمالي قطاع غزة
lebanon 24
29/09/2025 00:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل 78 ضابطا وجنديا وإصابة 1998 بنيران صديقة وفي حوادث عملياتية منذ بداية الحرب
lebanon 24
29/09/2025 00:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:45 | 2025-09-28
16:37 | 2025-09-28
16:25 | 2025-09-28
16:09 | 2025-09-28
15:56 | 2025-09-28
15:43 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24