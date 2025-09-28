25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
البث الإسرائيلية عن مصادر : لا يبدو أن حماس ستوافق على عرض ترامب
Lebanon 24
28-09-2025
|
16:37
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: التقديرات تتعزز في إسرائيل بأن قياديي حماس نجوا من محاولة الاغتيال
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: التقديرات تتعزز في إسرائيل بأن قياديي حماس نجوا من محاولة الاغتيال
29/09/2025 03:54:24
29/09/2025 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر: إسرائيل لن توافق على انسحاب كامل إذا طلبت حماس ذلك
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر: إسرائيل لن توافق على انسحاب كامل إذا طلبت حماس ذلك
29/09/2025 03:54:24
29/09/2025 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث عن مصدر أمني: الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة العمل على إجلاء الفلسطينيين من غزة
Lebanon 24
هيئة البث عن مصدر أمني: الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة العمل على إجلاء الفلسطينيين من غزة
29/09/2025 03:54:24
29/09/2025 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لتقليص الفجوات في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا
Lebanon 24
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لتقليص الفجوات في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا
29/09/2025 03:54:24
29/09/2025 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من ساحة مستشفى الحسين في بيت لحم
Lebanon 24
قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من ساحة مستشفى الحسين في بيت لحم
18:59 | 2025-09-28
28/09/2025 06:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في منطقة الكتيبة في خانيونس
Lebanon 24
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في منطقة الكتيبة في خانيونس
18:39 | 2025-09-28
28/09/2025 06:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": ملايين الإسرائيليين دخلوا الملاجئ جرّاء اطلاق الصاروخ من اليمن
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": ملايين الإسرائيليين دخلوا الملاجئ جرّاء اطلاق الصاروخ من اليمن
18:21 | 2025-09-28
28/09/2025 06:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض صاروخاً أطلق من اليمن
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض صاروخاً أطلق من اليمن
18:19 | 2025-09-28
28/09/2025 06:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: توقّف مؤقّت للرحلات الجوية في مطار "بن غوريون" نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: توقّف مؤقّت للرحلات الجوية في مطار "بن غوريون" نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن
18:18 | 2025-09-28
28/09/2025 06:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
06:02 | 2025-09-28
28/09/2025 06:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
18:59 | 2025-09-28
قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من ساحة مستشفى الحسين في بيت لحم
18:39 | 2025-09-28
جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في منطقة الكتيبة في خانيونس
18:21 | 2025-09-28
"يديعوت أحرونوت": ملايين الإسرائيليين دخلوا الملاجئ جرّاء اطلاق الصاروخ من اليمن
18:19 | 2025-09-28
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض صاروخاً أطلق من اليمن
18:18 | 2025-09-28
وسائل إعلام إسرائيلية: توقّف مؤقّت للرحلات الجوية في مطار "بن غوريون" نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن
18:17 | 2025-09-28
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بعد عملية الدهس في قلقيلية
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
