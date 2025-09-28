Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو: تقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق بعد جولة المحادثات مع ويتكوف

Lebanon 24
28-09-2025 | 23:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو: فرض السيادة على غور الأردن سيكون على جدول لقاء نتنياهو مع ترامب
lebanon 24
29/09/2025 07:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو: فرص موافقة إسرائيل على خطة ترمب آخذة في الازدياد
lebanon 24
29/09/2025 07:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني مقرب من حماس : إلى جانب خليل الحية أصيب اثنان على الأقل من كبار الشخصيات لكن لم يُقتل أي من أعضاء القيادة في هجوم
lebanon 24
29/09/2025 07:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ويتكوف يسعى لإقناع قطر باستئناف دورها في المفاوضات
lebanon 24
29/09/2025 07:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:39 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2025-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:09 | 2025-09-29
23:39 | 2025-09-28
23:30 | 2025-09-28
23:28 | 2025-09-28
23:16 | 2025-09-28
23:13 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24