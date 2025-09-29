Advertisement

أخبار عاجلة

صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصادر أمنية إسرائيلية: خطة ترامب تتضمن تفكيك حماس عسكريًا وسياسيًا وإعادة جميع الرهائن بالإضافة إلى إخراج حماس كليًا من قطاع غزة

Lebanon 24
29-09-2025 | 00:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم عن مصادر مطلعة على مقترح ترامب: الخطة المطروحة تلبي المطالب الإسرائيلية وتتضمن تفكيك حماس عسكريا وحكوميا وإعادة جميع الرهائن
lebanon 24
29/09/2025 10:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المخطوفين
lebanon 24
29/09/2025 10:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: يمكن أن تنتهي الحرب فوراً بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح وسيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة
lebanon 24
29/09/2025 10:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيل هيوم: المقترح الأميركي الجديد ينتهي باتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة
lebanon 24
29/09/2025 10:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:51 | 2025-09-29
02:50 | 2025-09-29
02:48 | 2025-09-29
02:44 | 2025-09-29
02:44 | 2025-09-29
02:34 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24