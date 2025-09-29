Advertisement

أبو الحسن: مقبلون ربما على عدوان إسرائيلي جديد إذا لم تلتزم الحكومة بتطبيق بند السلاح والمطلوب وحدة داخلية والعودة إلى قرارات الحكومة

Lebanon 24
29-09-2025 | 03:44
