28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
سامي الجميّل يطالب بمناقشة انتخاب المغتربين في جلسة اليوم: نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أيّ أساس ستنتخب
Lebanon 24
29-09-2025
|
04:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب سامي الجميل يطالب بمناقشة انتخاب المغتربين: نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أيّ أساس ستنتخب
Lebanon 24
النائب سامي الجميل يطالب بمناقشة انتخاب المغتربين: نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أيّ أساس ستنتخب
29/09/2025 13:09:26
29/09/2025 13:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يطالب الحكومة بفتح باب تسجيل المغتربين على أساس انتخاب 6 نواب بالاغتراب
Lebanon 24
باسيل يطالب الحكومة بفتح باب تسجيل المغتربين على أساس انتخاب 6 نواب بالاغتراب
29/09/2025 13:09:26
29/09/2025 13:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميل: يمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
Lebanon 24
سامي الجميل: يمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
29/09/2025 13:09:26
29/09/2025 13:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميّل في ذكرى بيار الجميّل: لا تفريط ولا مساومة على الإرث
Lebanon 24
سامي الجميّل في ذكرى بيار الجميّل: لا تفريط ولا مساومة على الإرث
29/09/2025 13:09:26
29/09/2025 13:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": تحليق 3 مسيّرات بشكل مركز في اجواء سحمر ويحمر ومشغرة في البقاع الغربي
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق 3 مسيّرات بشكل مركز في اجواء سحمر ويحمر ومشغرة في البقاع الغربي
06:04 | 2025-09-29
29/09/2025 06:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب سيمون أبي رميا: أرى أن لن يكون هناك توافق على قانون إنتخابي جديد وكل جهة تغلب مصلحتها الخاصة على المصلحة العامة
Lebanon 24
النائب سيمون أبي رميا: أرى أن لن يكون هناك توافق على قانون إنتخابي جديد وكل جهة تغلب مصلحتها الخاصة على المصلحة العامة
06:01 | 2025-09-29
29/09/2025 06:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: قناعتي أن ما يهم اللبنانيين هو إجراء الإنتخابات في موعدها عام 2026
Lebanon 24
الحجار: قناعتي أن ما يهم اللبنانيين هو إجراء الإنتخابات في موعدها عام 2026
05:58 | 2025-09-29
29/09/2025 05:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: على إثر ما تم التواصل إليه بشأن تجمع الروشة تم منح التراخيص لإقامة الفعالية من دون إضاءة الصخرة لكن ما حصل كان عكس ذلك والتحقيقات بهذا الأمر مستمرّة
Lebanon 24
الحجار: على إثر ما تم التواصل إليه بشأن تجمع الروشة تم منح التراخيص لإقامة الفعالية من دون إضاءة الصخرة لكن ما حصل كان عكس ذلك والتحقيقات بهذا الأمر مستمرّة
05:56 | 2025-09-29
29/09/2025 05:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: تابعت الفترة التحضيرية لتجمع الروشة وخلالها صدر تعميم من رئيس الحكومة بمنع استعمال المرافق العامة وعلى إثره حصل تواصل بيني وبين رئيس الحكومة فيما استقبلت نائبين من "حزب الله" وتم التوصل إلى إقامة الفعالية من دون إضاءة الصخرة
Lebanon 24
الحجار: تابعت الفترة التحضيرية لتجمع الروشة وخلالها صدر تعميم من رئيس الحكومة بمنع استعمال المرافق العامة وعلى إثره حصل تواصل بيني وبين رئيس الحكومة فيما استقبلت نائبين من "حزب الله" وتم التوصل إلى إقامة الفعالية من دون إضاءة الصخرة
05:55 | 2025-09-29
29/09/2025 05:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
15:00 | 2025-09-28
28/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:04 | 2025-09-29
"لبنان 24": تحليق 3 مسيّرات بشكل مركز في اجواء سحمر ويحمر ومشغرة في البقاع الغربي
06:01 | 2025-09-29
النائب سيمون أبي رميا: أرى أن لن يكون هناك توافق على قانون إنتخابي جديد وكل جهة تغلب مصلحتها الخاصة على المصلحة العامة
05:58 | 2025-09-29
الحجار: قناعتي أن ما يهم اللبنانيين هو إجراء الإنتخابات في موعدها عام 2026
05:56 | 2025-09-29
الحجار: على إثر ما تم التواصل إليه بشأن تجمع الروشة تم منح التراخيص لإقامة الفعالية من دون إضاءة الصخرة لكن ما حصل كان عكس ذلك والتحقيقات بهذا الأمر مستمرّة
05:55 | 2025-09-29
الحجار: تابعت الفترة التحضيرية لتجمع الروشة وخلالها صدر تعميم من رئيس الحكومة بمنع استعمال المرافق العامة وعلى إثره حصل تواصل بيني وبين رئيس الحكومة فيما استقبلت نائبين من "حزب الله" وتم التوصل إلى إقامة الفعالية من دون إضاءة الصخرة
05:53 | 2025-09-29
وزير الداخلية أحمد الحجار: نؤكد أنَّ الوزارة مُلتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها أي في أيَّار 2026 وعلى أساس الالتزام بالقانون الساري المفعول
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 13:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 13:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 13:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24