رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من مجلس النواب: على الحكومة مسؤولية تطبيق قانون الانتخاب النافذ وأيّ كلام حُكي في الجلسة النيابيّة أو خارجها عن أنّ القانون غير قابل للتطبيق "غير صحيح أبداً"

Lebanon 24