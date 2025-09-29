28
رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من مجلس النواب: على الحكومة مسؤولية تطبيق قانون الانتخاب النافذ وأيّ كلام حُكي في الجلسة النيابيّة أو خارجها عن أنّ القانون غير قابل للتطبيق "غير صحيح أبداً"
29-09-2025
05:05
باسيل: على الحكومة تطبيق قانون الإنتخاب النافذ
Lebanon 24
باسيل: على الحكومة تطبيق قانون الإنتخاب النافذ
29/09/2025 15:35:23
29/09/2025 15:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: على وزارتي الخارجية والداخلية البدء بتسجيل المنتشرين فهذا حقهم ومَن يمنع عملية تسجيلهم ويقول إنّ القانون غير قابل للتطبيق لديه نية بتأجيل الإنتخابات النيابية
Lebanon 24
باسيل: على وزارتي الخارجية والداخلية البدء بتسجيل المنتشرين فهذا حقهم ومَن يمنع عملية تسجيلهم ويقول إنّ القانون غير قابل للتطبيق لديه نية بتأجيل الإنتخابات النيابية
29/09/2025 15:35:23
29/09/2025 15:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يزور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق لطائفة الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في البلمند في الخامسة من عصر اليوم
Lebanon 24
يزور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق لطائفة الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في البلمند في الخامسة من عصر اليوم
29/09/2025 15:35:23
29/09/2025 15:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: التيار يتبنّى موقفاً واضحاً يجزم بحتميّة حصر السلاح وامرته بالدولة من دون سواها
Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: التيار يتبنّى موقفاً واضحاً يجزم بحتميّة حصر السلاح وامرته بالدولة من دون سواها
29/09/2025 15:35:23
29/09/2025 15:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل
Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل
08:10 | 2025-09-29
29/09/2025 08:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القسام: قصفنا أمس بقذائف الهاون موقع قيادة وسيطرة للعدو بحي التفاح شرقي مدينة غزة
Lebanon 24
القسام: قصفنا أمس بقذائف الهاون موقع قيادة وسيطرة للعدو بحي التفاح شرقي مدينة غزة
07:42 | 2025-09-29
29/09/2025 07:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت (التحكم المروري)
07:39 | 2025-09-29
29/09/2025 07:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيّرة على حفارة امام منزل في بلدة سحمر
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيّرة على حفارة امام منزل في بلدة سحمر
07:34 | 2025-09-29
29/09/2025 07:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: محاولات الغرب لإخضاع إيران مجرد أوهام وطهران لن تخضع ولن تقبل بالإهانة أو الضغوط
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: محاولات الغرب لإخضاع إيران مجرد أوهام وطهران لن تخضع ولن تقبل بالإهانة أو الضغوط
07:25 | 2025-09-29
29/09/2025 07:25:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
15:00 | 2025-09-28
28/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار.. إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار.. إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
15:28 | 2025-09-28
28/09/2025 03:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
08:10 | 2025-09-29
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل
07:42 | 2025-09-29
القسام: قصفنا أمس بقذائف الهاون موقع قيادة وسيطرة للعدو بحي التفاح شرقي مدينة غزة
07:39 | 2025-09-29
حركة المرور كثيفة على بولفار سن الفيل باتجاه نهر الموت (التحكم المروري)
07:34 | 2025-09-29
"لبنان 24": غارة من مسيّرة على حفارة امام منزل في بلدة سحمر
07:25 | 2025-09-29
الرئيس الإيراني: محاولات الغرب لإخضاع إيران مجرد أوهام وطهران لن تخضع ولن تقبل بالإهانة أو الضغوط
07:20 | 2025-09-29
الرئيس بري غادر قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 15:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 15:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 15:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
