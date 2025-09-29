Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: لا يمكن للحكومة أن ترمي كرة قانون الانتخاب في ملعب مجلس النواب وكلّ مَن لا يريد تأجيل الانتخابات عليه تطبيق القانون كما هو وعندما يُعدَّل في مجلس النواب "بصير حديث تاني"

Lebanon 24
29-09-2025 | 05:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدًّا ومن لا يريد إجراء الانتخابات لا يسمح لقانون معجّل مكرر أن يُطرح في المجلس النيابي كي يرى ماذا يريد الشعب
lebanon 24
29/09/2025 15:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قانون الإنتخاب وموضوع صخرة الروشة سيُطرحان في بداية جلسة مجلس النواب (MTV)
lebanon 24
29/09/2025 15:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: على الحكومة تطبيق قانون الإنتخاب النافذ
lebanon 24
29/09/2025 15:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: مجلس النواب هو المسؤول عن تعديل قانون الإنتخابات ووزير الداخليّة أكّد ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها
lebanon 24
29/09/2025 15:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:10 | 2025-09-29
07:42 | 2025-09-29
07:39 | 2025-09-29
07:34 | 2025-09-29
07:25 | 2025-09-29
07:20 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24