أخبار عاجلة

الرئيس نبيه بري رداً على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب: " كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي "

Lebanon 24
29-09-2025 | 05:10
