وزير الداخلية أحمد الحجار: نؤكد أنَّ الوزارة مُلتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها أي في أيَّار 2026 وعلى أساس الالتزام بالقانون الساري المفعول

Lebanon 24